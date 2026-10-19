Прокурора по делу коррупции вокруг Trump Tower в Белграде могли атаковать шпионские программы

В Сербии прокурор Раде Баич, расследующий предполагаемую коррупцию вокруг проекта Trump Tower в Белграде, мог стать целью шпионского программного обеспечения Pegasus израильского производства. Как сообщает Politico Europe, об этом говорится в исследовании Citizen Lab Университета Торонто и сербской организации цифровых прав SHARE Foundation.

Баич является сотрудником сербской прокуратуры по борьбе с организованной преступностью. Исследователи установили, что 13 августа он получил через iMessage уведомление Apple об угрозе. По данным издания, это произошло после того, как прокурор публично говорил о политическом вмешательстве и злоупотреблении властью.

Застройка бывшей штаб-квартиры

Речь идет о плане перестройки бывшей штаб-квартиры югославских военных в Белграде в роскошный небоскреб Trump Tower. Проект связывают с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Вокруг застройки возникли споры: проект сопровождают обвинения в политическом вмешательстве и возможных нарушениях при лишении территории статуса объекта культурного наследия.

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В сентябре не менее 14 человек в Сербии, среди которых студенческие активисты и представители оппозиции, получили предупреждения о возможном нацеливании с помощью сложного шпионского ПО. Citizen Lab подтвердила заражение Pegasus как минимум в одном случае.

Телефон ректора также был заражен

В том же отчете отмечается, что телефон ректора Белградского университета Владана Джокича был заражен Pegasus. Джокич стал заметной фигурой протестного движения после отказа содействовать властям в подавлении студенческих демонстраций.

31 марта полиция провела обыск в университетских офисах Джокича и, как сообщалось, изъяла компьютеры и серверы. Лица, ответственные за применение Pegasus против Баича и Джокича, пока не установлены.

Советница SHARE Foundation Андрияна Ристич заявила, что в Сербии использование шпионского ПО распространилось от общественных активистов и журналистов на студентов, политиков, представителей университетов и судебной системы.

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