W Serbii prokurator Rade Bajić, który bada domniemaną korupcję wokół projektu Trump Tower w Belgradzie, mógł stać się celem izraelskiego oprogramowania szpiegującego Pegasus. Jak informuje Politico Europe, wynika to z badania Citizen Lab Uniwersytetu w Toronto oraz serbskiej organizacji praw cyfrowych SHARE Foundation.

Bajić pracuje w serbskiej prokuraturze ds. przestępczości zorganizowanej. Badacze ustalili, że 13 sierpnia otrzymał przez iMessage powiadomienie Apple o zagrożeniu. Według gazety stało się to po tym, jak prokurator publicznie mówił o ingerencji politycznej i nadużywaniu władzy.

Przebudowa dawnej siedziby głównej

Chodzi o plan przebudowy dawnej siedziby głównej jugosłowiańskich sił zbrojnych w Belgradzie na luksusowy wieżowiec Trump Tower. Projekt jest powiązany z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wokół inwestycji narosły kontrowersje: projektowi towarzyszą oskarżenia o ingerencję polityczną oraz możliwe naruszenia przy pozbawieniu terenu statusu obiektu dziedzictwa kulturowego.

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We wrześniu co najmniej 14 osób w Serbii, w tym aktywiści studenccy i przedstawiciele opozycji, otrzymało ostrzeżenia o możliwym namierzeniu przy użyciu zaawansowanego oprogramowania szpiegującego. Citizen Lab potwierdził infekcję Pegasusem w co najmniej jednym przypadku.

Telefon rektora również został zainfekowany

W tym samym raporcie wskazano, że telefon rektora Uniwersytetu w Belgradzie Vladana Đokicia został zainfekowany Pegasusem. Đokić stał się znaczącą postacią ruchu protestacyjnego po tym, jak odmówił pomocy władzom w tłumieniu demonstracji studenckich.

31 marca policja przeprowadziła przeszukanie w uniwersyteckich biurach Đokicia i, jak podawano, zajęła komputery oraz serwery. Osób odpowiedzialnych za użycie Pegasusa przeciwko Bajićowi i Đokiciowi dotąd nie ustalono.

Doradczyni SHARE Foundation Andrijana Ristić oświadczyła, że w Serbii użycie oprogramowania szpiegującego rozszerzyło się z aktywistów społecznych i dziennikarzy na studentów, polityków, przedstawicieli uczelni i wymiar sprawiedliwości.

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