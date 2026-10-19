Прокурора у справі корупції навколо Trump Tower у Белграді могли атакувати шпигунські програми

У Сербії прокурор Раде Баїч, який розслідує ймовірну корупцію навколо проєкту Trump Tower у Белграді, міг стати ціллю шпигунського програмного забезпечення Pegasus ізраїльського виробництва. Як повідомляє Politico Europe, про це йдеться в дослідженні Citizen Lab Університету Торонто та сербської організації цифрових прав SHARE Foundation.

Баїч є співробітником сербської прокуратури з питань організованої злочинності. Дослідники встановили, що 13 серпня він отримав через iMessage попередження Apple про загрозу. За даними видання, це сталося після того, як прокурор публічно говорив про політичне втручання та зловживання владою.

Забудова колишнього штабу

Йдеться про план перебудови колишньої штаб-квартири югославських військових у Белграді на розкішний хмарочос Trump Tower. Проєкт пов'язують із Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа.

Навколо забудови виникли суперечки: проєкт супроводжують звинувачення у політичному втручанні та ймовірних порушеннях під час позбавлення території статусу об'єкта культурної спадщини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У вересні щонайменше 14 людей у Сербії, серед яких студентські активісти та представники опозиції, отримали попередження про можливе націлення складним шпигунським ПЗ. Citizen Lab підтвердила зараження Pegasus щонайменше в одному випадку.

Телефон ректора також інфікували

У тому самому звіті зазначено, що телефон ректора Белградського університету Владана Джокича був інфікований Pegasus. Джокич став помітною постаттю протестного руху після відмови сприяти придушенню студентських демонстрацій владою.

31 березня поліція провела обшук в університетських офісах Джокича та, за повідомленнями, вилучила комп'ютери й сервери. Осіб, відповідальних за застосування Pegasus проти Баїча та Джокича, наразі не встановили.

Радниця SHARE Foundation Андріяна Ристич заявила, що в Сербії використання шпигунського ПЗ поширилося від громадських активістів і журналістів до студентів, політиків, представників університетів і судової системи.

Читай нас у