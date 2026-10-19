在塞尔维亚，负责调查贝尔格莱德特朗普大厦项目周边涉嫌腐败问题的检察官拉德·巴伊奇，可能成为以色列制造的“飞马”间谍软件的目标。据Politico Europe报道，多伦多大学公民实验室和塞尔维亚数字权利组织SHARE Foundation的一项研究作出了上述说明。

巴伊奇任职于塞尔维亚有组织犯罪检察院。研究人员发现，8月13日，他通过iMessage收到了苹果公司的威胁通知。据该媒体报道，这发生在该检察官公开谈论政治干预和滥用权力之后。

改建原总部

此事涉及一项计划：将贝尔格莱德原南斯拉夫军方总部改建为豪华的特朗普大厦摩天楼。该项目与美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳有关。

这项开发引发争议：该项目伴随着有关政治干预的指控，以及在取消该地块文化遗产地位过程中可能存在违规行为的指控。

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9月，塞尔维亚至少14人，包括学生活动人士和反对派代表，收到可能成为复杂间谍软件目标的警告。公民实验室确认至少有一起“飞马”感染案例。

校长的手机也被感染

同一份报告指出，贝尔格莱德大学校长弗拉丹·乔基奇的手机感染了“飞马”。乔基奇在拒绝协助当局镇压学生示威后，成为抗议运动中的显著人物。

3月31日，警方搜查了乔基奇的大学办公室，并据报道扣押了计算机和服务器。对巴伊奇和乔基奇使用“飞马”的责任人目前尚未确定。

SHARE Foundation顾问安德里亚娜·里斯蒂奇表示，在塞尔维亚，间谍软件的使用已从公民活动人士和记者扩展到学生、政治人士、大学代表和司法系统人士。

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