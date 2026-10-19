Не менее 18 человек погибли в результате атаки движения хуситов на военный учебный лагерь правительственных сил в провинции Шабва в Йемене. Об этом со ссылкой на четыре правительственных и медицинских источника сообщает The National.

Атака во время утренней тренировки

По словам правительственных источников, общавшихся с Reuters, целью стали военнослужащие во время утренней тренировки. По их данным, атака была осуществлена тремя баллистическими ракетами. Источник характеризует хуситов как движение, связанное с Ираном.

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В последние дни хуситы также атаковали объекты на контролируемых правительством территориях Йемена, в частности аэропорт Адена и президентский дворец Маашик во временной столице. В результате ракетно-дроновой атаки на дворец погибли пять сотрудников службы безопасности, находившихся на объекте.

Военная кампания правительственных сил

В начале октября правительственные войска начали кампанию по возвращению районов, контролируемых хуситами, и продвинулись вблизи Баб-эль-Мандебского пролива — важного международного морского маршрута. Война в Йемене началась в 2014 году, когда хуситы захватили столицу Сану, а международно признанное правительство переместилось в Аден. После военного вмешательства коалиции во главе с Саудовской Аравией в 2015 году начались годы боёв и длительное противостояние. Перемирие, начавшееся в 2022 году, сохранялось до этого года.

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