Рубио заявил, что энергетическая зависимость Европы сыграла на руку Путину

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что зависимость европейских стран от российских энергоресурсов стала одним из факторов, побудивших диктатора Владимира Путина начать вторжение в Украину.

По словам американского чиновника, глава Кремля надеялся, что зависимость Европы от поставок российских энергоносителей помешает европейским государствам решительно отреагировать на российскую агрессию.

Рубио выразил надежду, что Европа усвоила этот урок и теперь лучше осознает риски энергетической зависимости. В то же время он подчеркнул, что пересмотр энергетической политики, которую европейские страны формировали на протяжении последних двух десятилетий, потребует значительного времени.

«Их зависимость от российской энергии — это одна из причин, по которой Путин напал на Украину. Он думал, что может это сделать, потому что считал, что Европа ничего не сможет противопоставить», — заявил госсекретарь США.

По мнению Рубио, Европе необходимо пересмотреть подходы к энергетической безопасности, развивать собственные источники энергии и снижать зависимость от одного поставщика. Он предостерег от сценария, при котором страны отказываются от одних источников энергии, но не создают достаточной альтернативы и остаются уязвимыми перед внешним давлением.

Американский госсекретарь также обратил внимание на экономические проблемы в Европе. По его словам, экономики многих стран региона в настоящее время переживают стагнацию. Рубио подчеркнул, что энергетическая политика имеет стратегическое значение для будущего Европы. Он выразил надежду, что европейские правительства учтут опыт зависимости от российских энергоносителей и не допустят повторения подобной ситуации.

«Я надеюсь, что они усвоили этот урок. Похоже, что сейчас так и есть. Но будущее Европы зависит от этого», — подытожил Рубио.

Об этом представитель США рассказал во время общения с журналистами в Самарканде.

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