Рубіо заявив, що енергетична залежність Європи зіграла на руку Путіну

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що залежність європейських країн від російських енергоресурсів стала одним із чинників, які спонукали диктатора Володимира Путіна розпочати вторгнення в Україну.

За словами американського посадовця, очільник Кремля сподівався, що залежність Європи від постачання російських енергоносіїв завадить європейським державам рішуче відреагувати на російську агресію.

Рубіо висловив сподівання, що Європа засвоїла цей урок і нині краще усвідомлює ризики енергетичної залежності. Водночас він наголосив, що перегляд енергетичної політики, яку європейські країни формували протягом останніх двох десятиліть, потребуватиме значного часу.

«Їхня залежність від російської енергії – це одна з причин, чому Путін пішов на Україну. Він думав, що може це зробити, тому що вважав, що Європа нічого не вдіє», – заявив держсекретар США.

На думку Рубіо, Європі необхідно переглянути підходи до енергетичної безпеки, розвивати власні джерела енергії та зменшувати залежність від одного постачальника. Він застеріг від сценарію, за якого країни відмовляються від одних джерел енергії, але не створюють достатньої альтернативи й залишаються вразливими до зовнішнього тиску.

Американський держсекретар також звернув увагу на економічні проблеми в Європі. За його словами, економіки багатьох країн регіону нині переживають стагнацію. Рубіо наголосив, що енергетична політика має стратегічне значення для майбутнього Європи. Він висловив сподівання, що європейські уряди врахують досвід залежності від російських енергоносіїв і не допустять повторення подібної ситуації.

«Я сподіваюся, що вони засвоїли цей урок. Здається, що зараз так і є. Але майбутнє Європи залежить від цього», – підсумував Рубіо.

Про це представник США розповів під час спілкування з журналістами у Самарканді.

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