Росія 76 разів атакувала енергетику України за тиждень перемир’я

За тиждень після оголошення президентом США Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Росія 76 разів атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. За цей час російські війська випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб і 66 ракет. Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує бити по критичній інфраструктурі та намагається залишити українців без електроенергії.

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, попри оголошене енергетичне перемир’я. За тиждень після заяви Дональда Трампа російські війська 76 разів завдали ударів по українській енергетиці та нафтогазовому сектору.

За його словами, лише за минулий тиждень Росія застосувала проти України майже 2700 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб і 66 ракет. Більшість ракет були балістичними. «З моменту як американський Президент оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, Росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору вже 76 разів», — зазначив Зеленський.

Росія атакувала підстанції в чотирьох областях

У ніч на день публікації російські війська знову били по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, під ударами опинилися підстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Наслідки атак відчувають українські споживачі. Десятки тисяч родин залишаються без електроенергії. Енергетики та ремонтні бригади працюють практично цілодобово, щоб відновити пошкоджені об’єкти й повернути світло в оселі.

Зеленський наголосив, що російські удари спрямовані насамперед на енергетику. За його словами, Росія намагається спричинити масштабні знеструмлення в Україні. «Головні цілі цих ударів — саме енергетика, росіяни намагаються створити блекаут», — заявив президент.

Є загиблі та поранені після нічних атак

Уночі російські війська також атакували житлові будинки в українських регіонах. За інформацією, яку навів Зеленський, відомо про 12 поранених, серед них двоє дітей. Ще двоє людей загинули. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Вранці російські війська також завдали удару по сільськогосподарському підприємству на Волині. На місці працюють необхідні служби. Інформацію про наслідки цього удару на момент повідомлення уточнювали.

Зеленський закликав США посилити тиск на Росію

Президент України заявив, що дії Росії не свідчать про готовність до миру. На його думку, Москва використовує будь-які сигнали про можливість економічних вигод як привід продовжувати війну. Зеленський звернувся до Сполучених Штатів із закликом врахувати російські атаки під час ухвалення подальших рішень щодо тиску на Кремль. «І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі», — наголосив він.

За словами президента, саме позиція Росії є причиною продовження війни, а не дії України, яка захищається від російської агресії. «Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс. Дякую всім, хто це розуміє та допомагає», — додав Зеленський.

Отже, за наведеними президентом даними, протягом тижня після оголошення енергетичного перемир’я Росія продовжила систематично атакувати українську енергетику. Українські служби відновлюють пошкоджені об’єкти, тоді як влада закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну нові вигідні для Кремля умови, якщо Москва виконає вимогу Вашингтона щодо перемир’я з Україною.

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило удар по об’єктах енергетичної та комунікаційної інфраструктури в Україні, попри оголошене президентом США Дональдом Трампом «енергетичне перемир’я».

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