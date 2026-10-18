Россия 76 раз нанесла удары по энергетическим объектам Украины за неделю перемирия

Через неделю после объявления президентом США Дональдом Трампом энергетического перемирия Россия 76 раз нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору. За это время российские войска выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет. Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает наносить удары по критически важной инфраструктуре и пытается оставить украинцев без электроэнергии.

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, несмотря на объявленное энергетическое перемирие. За неделю после заявления Дональда Трампа российские войска 76 раз нанесли удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору.

По его словам, только за прошедшую неделю Россия применила против Украины почти 2700 ударных беспилотников, 1700 управляемых авиабомб и 66 ракет. Большинство ракет были баллистическими. «С того момента, как американский президент объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно нанесла удары по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз», — отметил Зеленский.

Россия атаковала подстанции в четырёх областях

В ночь на день публикации российские войска вновь наносили удары по энергетической инфраструктуре. По словам президента, под ударами оказались подстанции в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Последствия атак ощущают на себе украинские потребители. Десятки тысяч семей остаются без электроэнергии. Энергетики и ремонтные бригады работают практически круглосуточно, чтобы восстановить поврежденные объекты и вернуть свет в дома.

Зеленский подчеркнул, что российские удары направлены прежде всего на энергетику. По его словам, Россия пытается вызвать масштабные отключения электроэнергии в Украине. «Главные цели этих ударов — именно энергетика, россияне пытаются устроить блэкаут», — заявил президент.

Есть погибшие и раненые после ночных атак

Ночью российские войска также атаковали жилые дома в украинских регионах. По информации, приведенной Зеленским, известно о 12 раненых, среди них двое детей. Еще два человека погибли. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.

Утром российские войска также нанесли удар по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. На месте работают соответствующие службы. Информацию о последствиях этого удара на момент сообщения уточняли.

Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент Украины заявил, что действия России не свидетельствуют о готовности к миру. По его мнению, Москва использует любые сигналы о возможности экономических выгод как повод для продолжения войны. Зеленский обратился к Соединенным Штатам с призывом учесть российские атаки при принятии дальнейших решений относительно давления на Кремль. «И Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности заработать они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше», — подчеркнул он.

По словам президента, именно позиция России является причиной продолжения войны, а не действия Украины, которая защищается от российской агрессии. «Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс. Спасибо всем, кто это понимает и помогает», — добавил Зеленский.

Итак, согласно приведенным президентом данным, в течение недели после объявления энергетического перемирия Россия продолжила систематически атаковать украинскую энергетику. Украинские службы восстанавливают поврежденные объекты, в то время как власти призывают международных партнеров усилить давление на Москву. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину новые выгодные для Кремля условия, если Москва выполнит требование Вашингтона о перемирии с Украиной.

Министерство обороны России официально подтвердило нанесение удара по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Украине, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие».

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