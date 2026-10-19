Украина обсуждает с Турцией, Индией и Египтом возобновление работы зернового коридора — Bloomberg

Украина начала переговоры с Турцией, Индией и Египтом о возобновлении гражданского судоходства в Чёрном море после приостановки морского экспорта зерна из-за российских атак. Три страны предложили обеспечить безопасный проход торговых судов под своими флагами, однако Москва отказывается поддержать этот механизм.

По словам главы государства, Турция, Индия и Египет предложили обеспечить безопасный проход судов, ходящих под флагами этих стран. Предполагается, что такие суда смогут заходить как в украинские, так и в российские порты для перевозки продовольствия.

Основой предложенного механизма должен стать взаимный отказ от атак на суда, участвующие в соответствующих перевозках. «Одно судно идет в наш порт, другое — в российский, и мы соглашаемся не нападать ни на одно из них», — пояснил Зеленский.

В то же время президент сообщил, что Россия выступает против такого плана. По его словам, позиция Москвы остается неизменной, несмотря на регулярные телефонные обращения посредников из Турции, Индии и Египта.

Проблема возобновления морских перевозок имеет особое значение для украинского аграрного сектора. Черноморские порты остаются основным маршрутом экспорта сельскохозяйственной продукции. В течение маркетингового года через них можно отгрузить около 36 млн тонн зерна.

Однако с августа морской экспорт зерна остановился в результате российских ударов по украинским портам и торговым судам. Перевозка такого объема продукции альтернативными маршрутами создает дополнительные трудности. «Мы не можем справиться с таким объемом перевозок по железной дороге», — подчеркнул Зеленский.

По данным Министерства аграрной политики, в настоящее время Украина имеет возможность экспортировать лишь 38% обычных объемов сельскохозяйственной продукции. Из-за ограничений морского судоходства украинские власти также обратились к Европейскому Союзу с просьбой возобновить программу «Пути солидарности».

Этот механизм заработал в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Он позволял экспортировать украинское зерно через европейские железные дороги и порты, обеспечивая альтернативные маршруты поставок продукции на международные рынки. «Мы просим ЕС возобновить программу «Пути солидарности», чтобы облегчить экспорт зерна. Это зерно нужно всем», — сказал президент.

В то же время российские атаки на украинскую портовую инфраструктуру усилились после того, как летом Украина начала наносить удары по российскому теневому флоту. Речь идет о судах, которые в основном перевозят нефть и топливо, подпадающие под санкции.

На этом фоне Соединенные Штаты рассматривают возможность ослабления санкций против таких танкеров. Американская сторона объясняет это рекордным ростом стоимости фрахта.

Источник: Bloomberg

До этого Мадьяр разрешил транзит украинского зерна через Венгрию.

Ранее Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению оборонных поставок.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

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