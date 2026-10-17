Мадяр допустив транзит українського зерна через Угорщину — Reuters

0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту українського зерна через свою країну. Так він відповів на прохання президента України Володимира Зеленського, яке той озвучив раніше.

«Зеленський попросив Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та всі сусідні країни дозволити транзит (зернових культур – ред.), як вони це робили три чи чотири роки тому, на початку війни. Під час нашої особистої зустрічі він (Зеленський – ред.) заявив, що їм дуже допомогло б, якби вони могли перевозити кукурудзу до Західної Європи в опломбованих потягах. Я йому відповів, що доки вантаж курсуватиме лише транзитом через країну, жодних перешкод не буде», - сказав Мадяр в інтерв’ю RTL.

Наприкінці серпня Європейська комісія спрогнозувала, що врожай кукурудзи в Європейському Союзі — культури, яка зазвичай посідає друге місце за обсягами виробництва серед зернових, — становитиме цього року 50,1 мільйона метричних тонн.

Це найнижчий показник майже за два десятиліття, що приблизно на п’яту частину менше від середнього значення за останні три роки.

Фермери у Франції та Угорщині постраждали особливо сильно, оскільки рекордна спека й посуха знищили посіви кукурудзи.

Джерело: Reuters

До цього Зеленського запросили до Будапешта на переговори з Мадяром.

Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

Лідери Євросоюзу планують попросити президента України Володимира Зеленського пом’якшити публічну критику на адресу президента США Дональда Трампа.

Читай нас у