Мадьяр разрешил транзит украинского зерна через Венгрию — Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через свою страну. Так он ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского, с которой тот выступил ранее.

«Зеленский попросил Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и все соседние страны разрешить транзит (зерновых культур – ред.), как они это делали три или четыре года назад, в начале войны. Во время нашей личной встречи он (Зеленский – ред.) заявил, что им очень помогло бы, если бы они могли перевозить кукурузу в Западную Европу в опломбированных поездах. Я ему ответил, что пока груз будет курсировать только транзитом через страну, никаких препятствий не будет», — сказал Мадьяр в интервью RTL.

В конце августа Европейская комиссия прогнозировала, что урожай кукурузы в Европейском Союзе — культуры, которая обычно занимает второе место по объемам производства среди зерновых, — составит в этом году 50,1 миллиона метрических тонн.

Это самый низкий показатель почти за два десятилетия, что примерно на пятую часть меньше среднего значения за последние три года.

Фермеры во Франции и Венгрии пострадали особенно сильно, поскольку рекордная жара и засуха уничтожили посевы кукурузы.

Источник: Reuters

До этого Зеленского пригласили в Будапешт на переговоры с Мадьяром.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель, где провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны скоординировали шаги по укреплению безопасности Украины и расширению поставок оборонной продукции.

Лидеры Евросоюза планируют попросить президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику в адрес президента США Дональда Трампа.

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