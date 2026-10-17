Пакистан с немедленным вступлением в силу приостановил торговлю с Ираном через официальные пограничные пункты Габд-Римдан и Тафтан. Об этом сообщает Dawn.

Решение без объяснения причин

Министерство торговли Пакистана в пятницу издало меморандум, которым с немедленным вступлением в силу отозвало предыдущее распоряжение от 3 октября. В документе не указали причины прекращения торговли через два перехода.

Торгово-промышленная палата Кветты также посоветовала своим членам и компаниям, торгующим с Ираном, не делать новых заказов на импорт и экспорт до отдельного уведомления. По данным издания, пакистанские и иранские власти уже провели первоначальные контакты после прекращения коммерческих операций.

Грузы и риски для рынка LPG

По сообщениям, по обе стороны границы застряли сотни грузовых автомобилей, перевозивших сжиженный нефтяной газ, рис, свежие фрукты и другие товары первой необходимости. Иранское агентство Wana сообщило, что пассажирское движение через пункт пропуска продолжается, тогда как коммерческие операции остановлены.

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Переход Габд-Римдан был важным маршрутом для поставок энергоносителей в Пакистан: по данным Dawn, через него ежедневно импортировали более 4 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. В последние месяцы через этот пункт также выросли поставки пакистанского риса в Иран.

Источники в торговом и энергетическом секторах предупредили, что ограничения могут усилить дефицит LPG в Карачи и других регионах страны. Маршрут через Тафтан уже сталкивался с перебоями на фоне беспорядков в Белуджистане, а прекращение поставок через Габд-Римдан может повысить цены на сжиженный газ на открытом рынке.

С марта Исламабад и Тегеран вводили меры для облегчения приграничной торговли, в частности упрощали таможенные процедуры, оформили Тафтан как таможенную станцию и определяли новые транзитные маршруты. В августе стороны договорились расширять торговые связи, поддерживая круглосуточную работу пограничных переходов и совершенствуя логистику.

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