В Париже, Франция, в воскресенье начали уборку после масштабных повреждений, зафиксированных на следующий день после субботних протестов против роста стоимости жизни. Насилие омрачило демонстрации. Улицы города были усеяны обломками, сгоревшими велосипедами и поврежденными автомобилями, сообщает Euronews.

Повреждения магазинов

В магазинах по всему Парижу были разбиты окна и заметны признаки мародерства. Среди поврежденных предприятий издание называет Nike, Sephora и Burger King. Также были разбиты окна кассы Парижской оперы.

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Уборка улиц

Бригады по уборке очищали улицы от обломков, оставшихся после протестов. В это время работники начали ремонтировать витрины магазинов, поврежденные во время беспорядков.

Общенациональные демонстрации

Беспорядки произошли на фоне общенациональных демонстраций во Франции против повышения цен. Видеосообщение Euronews обновили 18 октября 2026 года в 13:03 по GMT+2.

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