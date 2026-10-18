У Парижі після протестів зафіксували розбиті вітрини та вікна каси Опери — Euronews

У Парижі, Франція, в неділю почали прибирати після масштабних пошкоджень, зафіксованих наступного дня після суботніх протестів проти зростання вартості життя. Насильство затьмарило демонстрації. Вулиці міста були всіяні уламками, спаленими велосипедами та пошкодженими автомобілями, повідомляє Euronews.

Пошкодження магазинів

У магазинах по всьому Парижу були розбиті вікна та помітні ознаки мародерства. Серед пошкоджених підприємств видання називає Nike, Sephora та Burger King. Вікна каси Паризької опери також були розбиті.

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Прибирання вулиць

Бригади з прибирання очищали вулиці від залишених після протестів уламків. У цей час працівники почали ремонтувати вітрини магазинів, пошкоджені під час заворушень.

Загальнонаціональні демонстрації

Заворушення сталися на тлі загальнонаціональних демонстрацій у Франції проти підвищення цін. Відеоповідомлення Euronews оновили 18 жовтня 2026 року о 13:03 за GMT+2.

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