W Paryżu we Francji w niedzielę rozpoczęto sprzątanie po rozległych zniszczeniach odnotowanych dzień po sobotnich protestach przeciwko rosnącym kosztom życia. Przemoc przyćmiła demonstracje. Ulice miasta były usiane gruzem, spalonymi rowerami i uszkodzonymi samochodami, informuje Euronews.

Uszkodzenia sklepów

W sklepach w całym Paryżu wybito okna i widoczne były oznaki grabieży. Wśród uszkodzonych przedsiębiorstw redakcja wymienia Nike, Sephora i Burger King. Wybito również okna kasy Opery Paryskiej.

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Sprzątanie ulic

Ekipy sprzątające usuwały z ulic pozostałości po protestach. W tym czasie pracownicy rozpoczęli naprawę witryn sklepowych uszkodzonych podczas zamieszek.

Ogólnokrajowe demonstracje

Do zamieszek doszło na tle ogólnokrajowych demonstracji we Francji przeciwko podwyżkom cen. Materiał wideo Euronews zaktualizowano 18 października 2026 roku o godz. 13:03 GMT+2.

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