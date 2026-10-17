Pakistan ze skutkiem natychmiastowym zawiesił handel z Iranem przez oficjalne przejścia graniczne Gabd-Rimdan i Taftan. Informuje o tym Dawn.

Decyzja bez wyjaśnienia przyczyn

Ministerstwo Handlu Pakistanu wydało w piątek memorandum, którym ze skutkiem natychmiastowym wycofało wcześniejsze zarządzenie z 3 października. W dokumencie nie wskazano przyczyn wstrzymania handlu przez oba przejścia.

Izba Handlowo-Przemysłowa w Kwecie doradziła również swoim członkom i firmom handlującym z Iranem, aby do odwołania nie składały nowych zamówień importowych i eksportowych. Według publikacji pakistańskie i irańskie władze odbyły już wstępne kontakty po wstrzymaniu operacji handlowych.

Ładunki i ryzyko dla rynku LPG

Jak podano, po obu stronach granicy utknęły setki samochodów ciężarowych przewożących skroplony gaz ropopochodny, ryż, świeże owoce i inne towary pierwszej potrzeby. Irańska agencja Wana poinformowała, że ruch pasażerski przez przejście jest kontynuowany, podczas gdy operacje handlowe zostały wstrzymane.

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Przejście Gabd-Rimdan było ważną trasą dostaw energii do Pakistanu: według Dawn codziennie importowano przez nie ponad 4 tys. ton skroplonego gazu ropopochodnego. W ostatnich miesiącach przez ten punkt wzrosły również dostawy pakistańskiego ryżu do Iranu.

Źródła w sektorach handlu i energetyki ostrzegły, że ograniczenia mogą pogłębić niedobór LPG w Karaczi i innych regionach kraju. Trasa przez Taftan już wcześniej doświadczała zakłóceń na tle niepokojów w Beludżystanie, a wstrzymanie dostaw przez Gabd-Rimdan może podnieść ceny skroplonego gazu na wolnym rynku.

Od marca Islamabad i Teheran wprowadzały środki mające ułatwić handel przygraniczny, w tym upraszczały procedury celne, ustanowiły Taftan stacją celną oraz wyznaczały nowe trasy tranzytowe. W sierpniu strony uzgodniły rozszerzenie więzi handlowych poprzez utrzymanie całodobowej pracy przejść granicznych i usprawnienie logistyki.

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