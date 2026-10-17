巴基斯坦即日起暂停通过加布德-里姆丹和塔夫坦官方边境口岸与伊朗开展贸易。Dawn报道。

未说明原因的决定

巴基斯坦商务部周五发布备忘录，即日起撤销10月3日发布的先前命令。该文件未说明停止通过两个口岸进行贸易的原因。

奎达工商会也建议其会员及与伊朗开展贸易的公司，在另行通知前不要下达新的进出口订单。据该报报道，在商业运营停止后，巴基斯坦和伊朗当局已进行了初步接触。

货运及LPG市场风险

据报道，边境两侧有数百辆载有液化石油气、大米、新鲜水果及其他必需品的卡车滞留。伊朗Wana通讯社报道，客运仍可通过该口岸，而商业运营已暂停。

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加布德-里姆丹口岸曾是向巴基斯坦供应能源的重要通道：据Dawn称，每天有超过4000吨液化石油气经由该口岸进口。近几个月来，经该口岸向伊朗出口的巴基斯坦大米也有所增加。

贸易和能源部门消息人士警告称，这些限制可能加剧卡拉奇及该国其他地区的LPG短缺。经塔夫坦的路线此前已因俾路支省的骚乱而中断，而经加布德-里姆丹停止供应可能推高公开市场上的液化气价格。

自3月以来，伊斯兰堡和德黑兰已采取措施便利边境贸易，包括简化海关程序、将塔夫坦设为海关站，并确定新的过境路线。8月，双方同意通过维持边境口岸全天候运行和改善物流来扩大贸易联系。

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