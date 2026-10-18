10月18日，越南与四个不属于欧盟的欧洲国家在河内签署了自由贸易协定。该协议由越南与欧洲自由贸易联盟达成，该联盟成员包括冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士。

降低关税

该协议规定取消或降低关税，尤其是工业产品、鱼类和农产品进口关税。文件还涵盖货物和服务贸易、知识产权、贸易救济措施以及可持续发展。

签署仪式在越南最高领导人苏林以及欧洲自由贸易联盟成员国政府代表的见证下举行。据Channel NewsAsia报道，越南政府表示，该协议表明各方致力于在全球经济不稳定的情况下加强以规则为基础的贸易体系。

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谈判持续十余年

各方于7月结束谈判，尽管谈判早在2012年就已正式启动。谈判自2018年起暂停，并于去年9月恢复。

越南当局预计，该协议将帮助该国实现进出口市场多元化，并更深入地融入全球价值链。根据该协会的数据，欧洲自由贸易联盟与越南去年的贸易额为48亿欧元，即54亿美元。欧洲自由贸易联盟国家主要向越南供应电气和机械设备、鱼类及药品，而越南则出口机械、鞋类和服装。

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