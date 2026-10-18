Wietnam i cztery europejskie kraje nienależące do Unii Europejskiej podpisały 18 października w Hanoi umowę o wolnym handlu. Porozumienie zawarto między Wietnamem a Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu, do którego należą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Obniżenie ceł

Umowa przewiduje zniesienie lub obniżenie ceł, w szczególności na import produktów przemysłowych, ryb i towarów rolnych. Dokument obejmuje także handel towarami i usługami, prawa własności intelektualnej, środki ochrony handlu oraz zrównoważony rozwój.

Podpisanie odbyło się w obecności najwyższego przywódcy Wietnamu To Lama oraz przedstawicieli rządów państw EFTA. Jak podaje Channel NewsAsia, rząd Wietnamu oświadczył, że umowa pokazuje dążenie stron do wzmacniania opartego na zasadach systemu handlowego w warunkach niestabilności światowej gospodarki.

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Negocjacje trwały ponad dekadę

Strony zakończyły negocjacje w lipcu, choć oficjalnie rozpoczęły się one jeszcze w 2012 roku. Rozmowy były zawieszone od 2018 roku i wznowiono je we wrześniu ubiegłego roku.

Władze Wietnamu oczekują, że porozumienie pomoże krajowi zdywersyfikować rynki importowe i eksportowe oraz głębiej zintegrować się z globalnymi łańcuchami wartości. Według danych stowarzyszenia handel między EFTA a Wietnamem wyniósł w ubiegłym roku 4,8 mld euro, czyli 5,4 mld dolarów USA. Kraje EFTA dostarczały do Wietnamu głównie sprzęt elektryczny i mechaniczny, ryby oraz produkty farmaceutyczne, podczas gdy Wietnam eksportował maszyny, obuwie i odzież.

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