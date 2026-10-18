Вьетнам и четыре европейские страны, не входящие в Европейский Союз, 18 октября подписали в Ханое соглашение о свободной торговле. Договоренность заключена между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Снижение пошлин

Соглашение предусматривает отмену или снижение таможенных пошлин, в частности на импорт промышленной продукции, рыбы и сельскохозяйственных товаров. Документ также охватывает торговлю товарами и услугами, права интеллектуальной собственности, меры торговой защиты и устойчивое развитие.

Подписание состоялось в присутствии высшего руководителя Вьетнама То Лама и представителей правительств государств ЕАСТ. Как сообщает Channel NewsAsia, правительство Вьетнама заявило, что соглашение демонстрирует стремление сторон укреплять основанную на правилах торговую систему в условиях нестабильности мировой экономики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры длились более десятилетия

Стороны завершили переговоры в июле, хотя официально они начались еще в 2012 году. Переговоры были приостановлены с 2018 года и возобновились в сентябре прошлого года.

Вьетнамские власти ожидают, что договоренность поможет стране диверсифицировать рынки импорта и экспорта и глубже интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости. По данным ассоциации, торговля между ЕАСТ и Вьетнамом в прошлом году составила 4,8 млрд евро, или 5,4 млрд долларов США. Страны ЕАСТ преимущественно поставляли во Вьетнам электрическое и механическое оборудование, рыбу и фармацевтическую продукцию, тогда как Вьетнам экспортировал машины, обувь и одежду.

Читай нас в