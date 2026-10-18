Коалиция в поддержку законной власти Йемена заявила, что сорвала попытку хуситов доставить морем оружие в провинцию Ходейда в Йемене. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на заявление коалиции. Ее представитель, генерал-майор Турки аль-Малики, в видео в социальной сети X заявил, что коалиция наносит удары по хуситам на суше и топит их суда в море.

Бои вблизи Таиза

На фронтах вблизи юго-западного города Таиз продолжались столкновения в рамках операции «Рассвет Йемена». В субботу операция продолжалась 13-й день. По заявлениям йеменских военных, правительственные силы и Народное сопротивление отбили атаки хуситов, а группировка понесла значительные потери.

Представитель Вооруженных сил Йемена Маджед ан-Нузайли заявил, что военные провели 1417 операций с применением боевой авиации, беспилотников и полевой артиллерии. По его словам, целями были скопления бойцов, подкрепления, укрепленные позиции, огневые точки, бронетехника, военное оборудование и пусковые позиции дронов.

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Заявления о потерях и продвижении

Ан-Нузайли утверждает, что в результате операций было убито или ранено около 800 бойцов-хуситов. Он также заявил об уничтожении или повреждении более 190 бронированных, транспортных и снабженческих машин, а также укреплений и огневых позиций.

По словам представителя, на восточном фронте правительственные силы зачистили позиции противника, расширили зону контроля и заняли новую тактическую позицию. Йеменские военные также сообщили о задержании нескольких полевых командиров хуситов и новом продвижении в провинции Мариб. Инженерные подразделения, по данным ан-Нузайли, продолжают разминировать отбитые территории, обеспечивать их безопасность и открывать дороги для военных.

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