Правительство Южной Кореи представило план поэтапного переноса в город Седжон 44 центральных государственных учреждений, которые до сих пор расположены в столичном регионе. Реализовать его планируют к 2031 году. В перечень вошли, в частности, Министерство национальной обороны и Министерство иностранных дел, сообщает Korea Herald.

Опасения относительно координации обороны

Эксперты и представители оппозиционной Партии народной силы предупредили, что перемещение оборонного ведомства может осложнить координацию действий в кризисных ситуациях. Объединенный комитет начальников штабов, который руководит военными операциями, не включили в план переезда. Основные объекты военного командования также останутся в столичном районе.

Генеральный секретарь Корейского форума обороны и безопасности Шин Чон У заявил, что во время чрезвычайной ситуации президент, министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и другие руководители должны оперативно координировать действия из командного пункта. Он также поднял вопрос о защищенной инфраструктуре в Седжоне на случай ядерной атаки со стороны КНДР.

По данным издания, расстояние между Седжоном и кризисным центром Совета национальной безопасности в Чхонвадэ в Сеуле составляет примерно 120 километров по прямой. В то же время между Министерством национальной обороны и военным командным пунктом CP Tango — около 20 километров.

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Законодательные и дипломатические барьеры

План еще не является окончательным: действующее законодательство освобождает от переезда в Седжон министерства обороны, иностранных дел и объединения, поэтому сначала необходимы законодательные изменения. В Министерстве национальной обороны заявили, что нет требования, чтобы президент, министр обороны и председатель Объединенного комитета начальников штабов всегда находились в одном месте. Отдельный военный чиновник также отметил, что командные центры соединены защищенными системами связи и видеоконференций.

Для Министерства иностранных дел отдельной проблемой является концентрация дипломатической жизни в Сеуле, где расположены 118 посольств. Представители ведомства указали на логистические и протокольные трудности, поскольку аэропорты столичного региона, отели, дипломатические представительства и главные международные мероприятия сосредоточены в столице. МИД сообщил, что обсуждает план переезда с соответствующими учреждениями.

Южная Корея начала переносить министерства в Седжон в 2012 году после того, как Конституционный суд в 2004 году заблокировал замысел создать новую административную столицу. Строительство второго президентского офиса в Седжоне планируют завершить в 2029 году.

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