韩国政府公布了一项计划，将仍位于首都圈的44个中央政府机构分阶段迁往世宗市，计划于2031年前完成实施。其中包括国防部和外交部等机构，《韩国先驱报》报道。

对国防协调的担忧

专家和在野的国民力量党代表警告称，迁移国防部门可能使危机情况下的行动协调更加复杂。负责指挥军事行动的联合参谋本部未被纳入搬迁计划。主要军事指挥设施也将继续留在首都地区。

韩国国防与安全论坛秘书长申钟宇表示，在紧急情况下，总统、国防部长、联合参谋本部议长及其他领导人必须从指挥所迅速协调行动。他还提出，在朝鲜发动核攻击的情况下，世宗市的安全基础设施问题。

据该报报道，世宗市与首尔青瓦台国家安全委员会危机中心之间的直线距离约为120公里。与此同时，国防部与CP Tango军事指挥所之间的距离约为20公里。

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立法和外交障碍

该计划尚未最终确定：现行法律豁免国防部、外交部和统一部迁往世宗市，因此首先需要进行立法修改。国防部表示，并无要求总统、国防部长和联合参谋本部议长必须始终位于同一地点。另一名军方官员也指出，指挥中心通过安全通信和视频会议系统相连。

对于外交部而言，另一个问题是外交生活集中在首尔，那里设有118个大使馆。该部门代表指出了后勤和礼宾方面的困难，因为首都圈的机场、酒店、外交使团和主要国际活动都集中在首都。外交部表示，正与相关机构讨论搬迁计划。

韩国于2012年开始将各部委迁往世宗市，此前宪法法院于2004年阻止了建设新行政首都的构想。世宗市第二总统办公室的建设计划于2029年完成。

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