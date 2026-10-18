英国未起诉5名SAS士兵——NDTV World

英国军事检察官决定不对5名特别空勤团（SAS）军人提出指控。这些军人因涉嫌在叙利亚阿尔泽尔村的一次行动中杀害两人而受到调查。据NDTV World援引《泰晤士报》报道，军人于2025年5月30日获悉不会被提起指控。这一决定并不构成对其行为合法性的正式确认；若出现新证据，该案可能被重新审查。

叙利亚行动

事件发生在2022年7月3日夜间，当时正值“Shader行动”期间——这是英国针对“伊斯兰国”组织开展的军事行动。SAS小组的任务是活捉一名代号为“Bravo One”的疑似“伊斯兰国”组织分支头目；西方情报机构将其与针对库尔德武装的袭击联系在一起。

按照计划，被拘留者将被移交至一所经英国外交部批准的库尔德监狱，就“伊斯兰国”活动及西方国家可能的恐怖袭击计划接受讯问。车队接近目标时，军人听到了枪声，但无法确定枪声来源。两人逃离，另有两人留在田地里。

军人表示，他们认为这两人构成威胁，并推测他们正准备开火。小组指挥官批准追击，随后4名军人于约23时49分开火，击毙两人。在检查遗体及邻近区域时，没有发现武器。

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案件调查

初步军事审查认为，这些军人是在自卫范围内行动。网络上出现有关平民死亡的消息后，时任英国特种部队主管格温·詹金斯于2022年7月15日将案件移交给皇家宪兵。

警方启动了名为“Operation Tanglement”的刑事调查。批准追击的指挥官和4名开枪的军人均受到怀疑。他们因两项涉嫌谋杀罪名受到调查；如被定罪，将面临终身监禁。

报道将死者称为青少年。据报道，其中一人为17岁的穆罕默德·法特赫·哈拉夫·阿德-达哈姆。另一人被称为阿卜杜拉，但其身份尚不确定。社交媒体和当地报道将两人都与“伊斯兰国”联系起来，但这些说法未得到独立证实。

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