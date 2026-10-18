У Британії не висунули обвинувачень п’ятьом бійцям SAS — NDTV World

Військові прокурори Великої Британії вирішили не висувати обвинувачень п’ятьом військовослужбовцям Спеціальної авіадесантної служби (SAS), яких розслідували за підозрою у вбивстві двох людей під час операції в сирійському селі Аль-Зер. Як повідомляє NDTV World з посиланням на The Times, 30 травня 2025 року військові отримали повідомлення про те, що обвинувачення не висуватимуть. Це рішення не є формальним підтвердженням правомірності їхніх дій, а справу можуть переглянути в разі появи нових доказів.

Операція в Сирії

Інцидент стався вночі 3 липня 2022 року під час операції Shader — британської військової кампанії проти угруповання «Ісламська держава». Група SAS мала захопити живим підозрюваного керівника осередку ІДІЛ з кодовим ім’ям Bravo One, якого західні розвідслужби пов’язували з атаками проти курдських сил.

За планом, затриманого мали передати до схваленої британським МЗС курдської в’язниці для допиту про діяльність ІДІЛ та можливі терористичні плани у західних країнах. Під час наближення конвою до цілі військові почули стрілянину, однак не змогли визначити її джерело. Двоє людей утекли, ще двоє залишилися в полі.

Військові заявили, що вважали цих двох людей загрозою та припускали, що вони готуються відкрити вогонь. Командир групи санкціонував переслідування, після чого четверо бійців приблизно о 23:49 відкрили вогонь і вбили обох. Під час огляду тіл та прилеглої ділянки зброї не знайшли.

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Розслідування справи

Первинна військова перевірка дійшла висновку, що бійці діяли в межах самооборони. Після появи в інтернеті повідомлень про загибель цивільних тодішній директор британських спецпідрозділів Гвін Дженкінс 15 липня 2022 року передав справу до Королівської військової поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження Operation Tanglement. Під підозрою опинилися командир, який дозволив переслідування, та четверо військових, що стріляли. Їх розслідували за двома пунктами підозри у вбивстві; у разі засудження їм загрожувало довічне ув’язнення.

Загиблих у публікаціях називали підлітками. Одним із них був, за повідомленнями, 17-річний Мухаммад Фатех Халаф ад-Дахам. Другого називали Абдуллою, однак щодо його особи є невизначеність. У соціальних мережах і місцевих повідомленнях обох пов’язували з ІДІЛ, але ці твердження незалежно не підтверджувалися.

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