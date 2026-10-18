В Британии не предъявили обвинений пяти бойцам SAS — NDTV World

Военные прокуроры Великобритании решили не предъявлять обвинений пяти военнослужащим Специальной воздушной службы (SAS), которых расследовали по подозрению в убийстве двух человек во время операции в сирийской деревне Аль-Зер. Как сообщает NDTV World со ссылкой на The Times, 30 мая 2025 года военные получили уведомление о том, что обвинения предъявлены не будут. Это решение не является формальным подтверждением правомерности их действий, а дело может быть пересмотрено в случае появления новых доказательств.

Операция в Сирии

Инцидент произошел в ночь на 3 июля 2022 года во время операции Shader — британской военной кампании против группировки «Исламское государство». Группа SAS должна была захватить живым предполагаемого руководителя ячейки ИГИЛ с кодовым именем Bravo One, которого западные разведслужбы связывали с атаками против курдских сил.

По плану задержанного должны были передать в одобренную британским МИД курдскую тюрьму для допроса о деятельности ИГИЛ и возможных террористических планах в западных странах. При приближении конвоя к цели военные услышали стрельбу, однако не смогли определить ее источник. Два человека скрылись, еще двое остались в поле.

Военные заявили, что считали этих двух людей угрозой и предполагали, что они готовятся открыть огонь. Командир группы санкционировал преследование, после чего четверо военнослужащих примерно в 23:49 открыли огонь и убили обоих. При осмотре тел и прилегающего участка оружия не нашли.

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Расследование дела

Первоначальная военная проверка пришла к выводу, что бойцы действовали в рамках самообороны. После появления в интернете сообщений о гибели гражданских тогдашний директор британских спецподразделений Гвин Дженкинс 15 июля 2022 года передал дело Королевской военной полиции.

Полиция открыла уголовное производство Operation Tanglement. Под подозрением оказались командир, разрешивший преследование, и четверо военнослужащих, стрелявших по людям. Их расследовали по двум эпизодам подозрения в убийстве; в случае осуждения им грозило пожизненное заключение.

Погибших в публикациях называли подростками. Одним из них, как сообщалось, был 17-летний Мухаммад Фатех Халаф ад-Дахам. Второго называли Абдуллой, однако относительно его личности существует неопределенность. В социальных сетях и местных сообщениях обоих связывали с ИГИЛ, но эти утверждения независимо не подтверждались.

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