Brytyjscy prokuratorzy wojskowi zdecydowali nie stawiać zarzutów pięciu żołnierzom Special Air Service (SAS), którzy byli badani pod kątem podejrzenia zabicia dwóch osób podczas operacji w syryjskiej wsi Al-Zer. Jak podaje NDTV World, powołując się na „The Times”, 30 maja 2025 roku wojskowi otrzymali informację, że zarzuty nie zostaną postawione. Decyzja ta nie stanowi formalnego potwierdzenia zgodności z prawem ich działań, a sprawa może zostać ponownie rozpatrzona, jeśli pojawią się nowe dowody.

Operacja w Syrii

Incydent miał miejsce w nocy 3 lipca 2022 roku podczas operacji Shader — brytyjskiej kampanii wojskowej przeciwko grupie Państwo Islamskie. Grupa SAS miała schwytać żywcem podejrzanego przywódcę komórki ISIS o kryptonimie Bravo One, którego zachodnie służby wywiadowcze wiązały z atakami na siły kurdyjskie.

Zgodnie z planem zatrzymany miał zostać przekazany do zatwierdzonego przez brytyjskie MSZ kurdyjskiego więzienia w celu przesłuchania na temat działalności ISIS oraz możliwych planów terrorystycznych w krajach zachodnich. Gdy konwój zbliżał się do celu, wojskowi usłyszeli strzały, lecz nie zdołali ustalić ich źródła. Dwie osoby uciekły, a kolejne dwie pozostały na polu.

Wojskowi oświadczyli, że uznali te dwie osoby za zagrożenie i przypuszczali, iż przygotowują się do otwarcia ognia. Dowódca grupy zezwolił na pościg, po czym czterech żołnierzy około godziny 23:49 otworzyło ogień i zabiło obie osoby. Podczas oględzin ciał i przyległego terenu nie znaleziono broni.

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Śledztwo w sprawie

Wstępna wojskowa kontrola wykazała, że żołnierze działali w ramach samoobrony. Po pojawieniu się w internecie informacji o śmierci cywilów ówczesny dyrektor brytyjskich sił specjalnych Gwyn Jenkins 15 lipca 2022 roku przekazał sprawę Królewskiej Policji Wojskowej.

Policja wszczęła postępowanie karne Operation Tanglement. Podejrzenia objęły dowódcę, który zezwolił na pościg, oraz czterech żołnierzy, którzy strzelali. Byli oni badani pod kątem dwóch zarzutów podejrzenia o zabójstwo; w przypadku skazania groziło im dożywotnie pozbawienie wolności.

W publikacjach zabitych określano jako nastolatków. Jednym z nich miał być 17-letni Muhammad Fateh Khalaf al-Daham. Drugiego nazywano Abdullahem, jednak istnieje niepewność co do jego tożsamości. W mediach społecznościowych i lokalnych doniesieniach obu wiązano z ISIS, lecz twierdzenia te nie zostały niezależnie potwierdzone.

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