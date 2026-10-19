Rząd Argentyny uruchomił program dobrowolnych odejść w sektorze publicznym, którego celem jest likwidacja kolejnych 20 tys. miejsc pracy. Jak informuje Buenos Aires Times, program będzie obowiązywał przez miesiąc, począwszy od 1 listopada.

Warunki programu

Odpowiedni dekret opublikowano w Oficjalnym Biuletynie Argentyny. W dokumencie jako cel inicjatywy wskazano właściwy i efektywny podział zasobów publicznych.

Minister deregulacji i transformacji państwa Federico Sturzenegger oświadczył, że władze nadal szukają sposobów na zmniejszenie wydatków publicznych, aby dalej obniżać podatki. Program przewiduje różne kwoty wypłat w zależności od wieku pracownika i stażu pracy. Jego uczestnikom zostanie również zakazany powrót do pracy w administracji publicznej przez kolejne osiem lat.

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Reakcja związku zawodowego i dane o zatrudnieniu

Związek zawodowy pracowników państwowych ATE zapowiedział demonstrację przeciwko nowemu programowi. Jego sekretarz generalny Rodolfo Aguiar nazwał program przymusowym zwolnieniem i oświadczył, że związek całkowicie odrzuca ten dekret.

Według danych opublikowanych przez Sturzeneggera we wrześniu, od objęcia urzędu przez prezydenta Javiera Mileia w grudniu 2023 roku liczba miejsc pracy w krajowej administracji państwowej zmniejszyła się o 21%, czyli o około 77 500 stanowisk. Jednocześnie oficjalne dane wskazują, że w tym okresie Argentyna straciła do 241 tys. etatowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Liczba prywatnych pracodawców spadła do 482 tys. firm — najniższego poziomu od 2007 roku, według ośrodka analitycznego Fundar.

Sturzenegger informował również o utworzeniu około 400 tys. miejsc pracy, jednak wskaźnik ten obejmuje zatrudnienie nieformalne i osoby samozatrudnione. Poziom nieformalnego zatrudnienia w Argentynie wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o trzy punkty procentowe — do około 45%.

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