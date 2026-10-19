Правительство Аргентины запустило программу добровольного увольнения в государственном секторе, целью которой является сокращение еще 20 тысяч рабочих мест. Как сообщает Buenos Aires Times, программа будет действовать в течение месяца, начиная с 1 ноября.

Условия программы

Соответствующий декрет опубликовали в Официальном вестнике Аргентины. В документе целью инициативы названо надлежащее и эффективное распределение государственных ресурсов.

Министр дерегулирования и трансформации государства Федерико Штурценеггер заявил, что власти продолжают искать способы сократить государственные расходы, чтобы и дальше снижать налоги. Программа предусматривает различные суммы выплат в зависимости от возраста работника и продолжительности его работы. Ее участникам также запретят возвращаться на работу в государственную администрацию в течение следующих восьми лет.

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Реакция профсоюза и данные о занятости

Профсоюз государственных служащих ATE объявил о демонстрации против новой схемы. Его генеральный секретарь Родольфо Агиар назвал программу принудительным увольнением и заявил, что профсоюз полностью отвергает этот декрет.

Согласно данным, опубликованным Штурценеггером в сентябре, с момента вступления президента Хавьера Милея в должность в декабре 2023 года количество рабочих мест в национальной государственной администрации сократилось на 21%, или примерно на 77 500 должностей. В то же время официальные данные свидетельствуют, что за этот период Аргентина потеряла до 241 тысячи наемных рабочих мест в частном секторе. Число частных работодателей сократилось до 482 тысяч компаний — самого низкого уровня с 2007 года, согласно данным аналитического центра Fundar.

Штурценеггер также сообщал о создании около 400 тысяч рабочих мест, однако этот показатель включает неформальную занятость и самозанятых. Уровень неформальной занятости в Аргентине за последние три года вырос на три процентных пункта — примерно до 45%.

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