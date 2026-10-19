阿根廷政府启动了一项公共部门自愿离职计划，旨在再削减2万个工作岗位。据《布宜诺斯艾利斯时报》报道，该计划将从11月1日起实施一个月。

计划条件

相关法令已在阿根廷《官方公报》上公布。文件称，该倡议的目标是妥善且有效地分配公共资源。

放松监管和国家转型部长费德里科·施图尔策内格尔表示，当局将继续寻找减少公共支出的方法，以进一步降低税收。该计划规定，根据员工年龄和工作年限支付不同金额的补偿金。参与者还将被禁止在未来八年内重返公共行政部门工作。

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工会反应和就业数据

国家公务员工会ATE宣布将举行示威活动，反对这一新方案。该工会总书记鲁道夫·阿吉亚尔称该计划为强制性解雇，并表示工会完全拒绝该法令。

根据施图尔策内格尔9月公布的数据，自总统哈维尔·米莱于2023年12月就职以来，国家公共行政部门的工作岗位数量减少了21%，即约7.75万个职位。与此同时，官方数据显示，在此期间阿根廷私营部门最多失去了24.1万个受薪工作岗位。根据智库Fundar的数据，私营雇主数量降至48.2万家公司，为2007年以来的最低水平。

施图尔策内格尔还报告称创造了约40万个工作岗位，但这一数字包括非正规就业和自雇人员。过去三年，阿根廷的非正规就业率上升了3个百分点，约达45%。

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