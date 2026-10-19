Sekretarz generalny ONZ António Guterres potępił śmiertelny atak na byłego gwatemalskiego prokuratora i szefa organu podatkowego Juana Francisco Solórzano Foppę w mieście Gwatemala. 43-letni prawnik został w sobotę zastrzelony w kompleksie sportowym Campo Marte wraz z jeszcze jednym mężczyzną.

Apel o niezależne śledztwo

Jak podaje Anadolu Agency, rzecznik ONZ Stéphane Dujarric oświadczył, że sekretarz generalny wezwał do szybkiego, dokładnego, niezależnego i bezstronnego zbadania tragedii. Podkreślił również konieczność pociągnięcia osób odpowiedzialnych za atak do odpowiedzialności.

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Ochrona praworządności

Według Dujarrica Guterres podkreślił potrzebę zapewnienia bezpiecznych warunków osobom, które działają na rzecz umacniania praworządności, zwalczania korupcji, ochrony praw człowieka i uczestniczą w życiu publicznym.

Sekretarz generalny ONZ wyraził współczucie rodzinom ofiar. Solórzano Foppa był znanym gwatemalskim prawnikiem zajmującym się przeciwdziałaniem korupcji oraz byłym prokuratorem.

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