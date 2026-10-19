Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил смертельное нападение на бывшего гватемальского прокурора и главу налогового органа Хуана Франсиско Солорсано Фоппу в городе Гватемала. 43-летний юрист был застрелен в субботу в спортивном комплексе Кампо-Марте вместе с еще одним мужчиной.

Призыв к независимому расследованию

Как сообщает Anadolu Agency, представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек призвал провести оперативное, тщательное, независимое и беспристрастное расследование трагедии. Он также подчеркнул необходимость привлечь ответственных за нападение к ответственности.

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Защита верховенства права

По словам Дюжаррика, Гутерриш подчеркнул необходимость сохранять безопасные условия для людей, работающих над укреплением верховенства права, противодействием коррупции, защитой прав человека и участвующих в общественной жизни.

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям погибших. Солорсано Фоппа был известным гватемальским юристом по вопросам противодействия коррупции и бывшим прокурором.

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