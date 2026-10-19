W Syrii dwa nowo utworzone państwowe uniwersytety o profilu obronnym i bezpieczeństwa ograniczyły kobietom możliwości podjęcia studiów. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 30 września ogłosiło, że na kierunki prawa, ekonomii i zarządzania oraz nauk społecznych na Narodowym Uniwersytecie Nauk Obronnych będą przyjmowani wyłącznie mężczyźni.

Na Syryjskim Uniwersytecie Nauk o Bezpieczeństwie kobiety mogą składać podania jedynie na kierunki z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie kilka państwowych placówek specjalizujących się w edukacji przedszkolnej, położnictwie i pielęgniarstwie przyjmuje wyłącznie kobiety. Przyjmowanie podań zakończyło się w poniedziałek, a zasady rekrutacji nie zmieniły się mimo krytyki, podaje The Jerusalem Post.

Ocena Human Rights Watch

Organizacja praw człowieka Human Rights Watch oświadczyła, że ograniczenia są sprzeczne z Deklaracją Konstytucyjną Syrii oraz międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi kraju. Starsza badaczka HRW ds. Syrii Hiba Zayadin zaznaczyła, że władze tworzą armię i siły bezpieczeństwa bez kobiet: nie mogą one kształcić się na oficerki ani zdobywać wykształcenia potrzebnego do pracy jako prawniczki wojskowe lub administratorki.

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Według HRW, mimo otwarcia Instytutu Policji Kobiecej, którego pierwszy rocznik ukończył naukę we wrześniu, ograniczenia w większości obronnych programów uniwersyteckich faktycznie zamykają kobietom drogę do służby w armii. W sierpniu syryjskie władze zakazały również członkiniom YPJ — kobiecego oddziału kurdyjskich Syryjskich Sił Demokratycznych — wstępowania do armii.

Ograniczenia w innych dziedzinach

Ograniczenia ze względu na płeć obejmują także państwowe instytuty techniczne kształcące specjalistów dla branż naftowo-gazowej i kolejowej, które przyjmują wyłącznie mężczyzn. Były urzędnik Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego powiedział w ubiegłym miesiącu Agence France-Presse, że część podobnych zasad obowiązywała od dawna, jednak wykluczenie kobiet z uniwersytetów o profilu obronnym i bezpieczeństwa jest nowym zjawiskiem.

W grudniu 2024 roku rzecznik rządu zasugerował, że kobiety mogą być biologicznie nieprzystosowane do niektórych ról politycznych, a kwestię ich pracy jako sędziów nazwał tematem do zbadania przez specjalistów. W następnym miesiącu gubernator Latakii zakazał urzędniczkom państwowym noszenia nadmiernego makijażu i zagroził krokami prawnymi za naruszenie zakazu.

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