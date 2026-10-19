叙利亚国防院校限制女性报读大多数课程——《耶路撒冷邮报》

在叙利亚，两所新成立的国立国防和安全类大学限制了女性的入学机会。高等教育部于9月30日宣布，国防科学国立大学的法律、经济与管理以及社会科学课程将只录取男性。

在叙利亚安全科学大学，女性只能申请网络安全课程。同时，数所专门从事学前教育、助产和护理的国立院校只招收女性。申请已于周一截止，尽管受到批评，招生规则并未改变，《耶路撒冷邮报》报道。

人权观察的评估

人权组织人权观察表示，这些限制与叙利亚宪法宣言及该国的国际法义务相抵触。人权观察叙利亚事务高级研究员希巴·扎亚丁指出，当局正在打造一支没有女性的军队和安全部队：女性无法接受军官培训，也无法获得从事军事律师或行政管理人员工作的教育。

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人权观察称，尽管女子警察学院已经开办，且其首届毕业生于9月毕业，但大多数国防大学课程的限制实际上堵死了女性服兵役的道路。今年8月，叙利亚当局还禁止YPJ成员——库尔德叙利亚民主力量的女子部队——加入军队。

其他领域的限制

性别限制还延伸至为石油天然气和铁路行业培养专业人员的国立技术学院，这些学院只招收男性。高等教育部一名前官员上月向法新社表示，部分此类规则长期以来一直存在，但将女性排除在国防和安全类大学之外是新现象。

2024年12月，一名政府发言人暗示，女性可能在生理上不适合担任某些政治角色，并称女性担任法官的问题应由专家研究。次月，拉塔基亚省长禁止女性公务员化浓妆，并威胁对违反禁令者采取法律措施。

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