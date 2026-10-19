В Сирии два недавно созданных государственных университета оборонного профиля и в сфере безопасности ограничили возможности поступления для женщин. 30 сентября Министерство высшего образования объявило, что на программы по праву, экономике и управлению, а также социальным наукам в Национальном университете оборонных наук будут принимать только мужчин.

В Сирийском университете наук о безопасности женщины могут подавать заявления только на программы по кибербезопасности. В то же время несколько государственных учреждений, специализирующихся на дошкольном образовании, акушерстве и сестринском деле, принимают только женщин. Прием заявлений завершился в понедельник, а правила поступления не изменились, несмотря на критику, сообщает The Jerusalem Post.

Оценка Human Rights Watch

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что ограничения противоречат Конституционной декларации Сирии и международно-правовым обязательствам страны. Старший исследователь HRW по Сирии Хиба Заядин отметила, что власти формируют армию и силы безопасности без женщин: они не могут учиться на офицеров, а также получать образование для работы военными юристами или администраторами.

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По данным HRW, несмотря на открытие Женского полицейского института, первый выпуск которого состоялся в сентябре, ограничения в большинстве оборонных университетских программ фактически закрывают женщинам путь к службе в армии. В августе сирийские власти также запретили членам YPJ — женского подразделения курдских Сирийских демократических сил — вступать в армию.

Ограничения в других сферах

Гендерные ограничения распространяются и на государственные технические институты, готовящие специалистов для нефтегазовой и железнодорожной отраслей, куда принимают только мужчин. Бывший чиновник Министерства высшего образования в прошлом месяце заявил Agence France-Presse, что часть подобных правил существовала давно, однако исключение женщин из университетов оборонного профиля и в сфере безопасности является новым явлением.

В декабре 2024 года представитель правительства предположил, что женщины могут быть биологически не приспособлены к некоторым политическим ролям, а вопрос их работы судьями назвал темой для изучения специалистами. В следующем месяце губернатор Латакии запретил государственным служащим-женщинам носить чрезмерный макияж и пригрозил юридическими мерами за нарушение запрета.

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