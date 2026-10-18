在欧洲，黑死病之后农业的衰退与土地耕作减少地区的生物多样性下降有关。对花粉数据的分析显示，这类地区的植物多样性下降了约40%，Live Science报道。

花粉揭示土地利用变化

研究人员比较了100多份欧洲花粉记录，涵盖约4,600个样本。数据来自从法国低地、英国西南部高地到瑞士阿尔卑斯山的地区。该研究于3月4日发表在《Ecology Letters》期刊上。

科学家将包括小麦、大麦和黑麦在内的谷物花粉的存在作为历史土地利用的指标。他们将地区分为三组：农业生产增长的地区、农业生产下降的地区，以及没有谷物种植迹象的地区。

该研究第一作者、约克大学古生态学家乔纳森·戈登表示，生物多样性的总体下降主要由农业生产衰退的景观所致。约150年后，随着人口开始恢复、人类对景观的干预再次加强，多样性升至略高于此前的水平。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

镶嵌式景观的作用

14世纪，黑死病——由鼠疫耶尔森菌引起的腺鼠疫疫情——夺走了欧洲超过三分之一人口的生命。由于大规模死亡和社会动荡，大量农田被弃耕，人口直到16世纪才开始恢复。

戈登和该媒体采访的专家将更高的多样性与历史农业景观的镶嵌性联系起来。其中除了田地，还保留着老林地、荒原、池塘和次生林，为不同植物物种创造了更多栖息环境。

现代农业常常依赖单一种植，即在大面积土地上种植一种作物。研究人员指出，对古代土地利用实践的研究可能有助于理解如何将土地利用与保护多样性及生态系统功能结合起来。

关注我们在