В Европе упадок сельского хозяйства после Чёрной смерти был связан с сокращением биоразнообразия в ландшафтах, где обработка земель уменьшилась. Анализ пыльцевых данных показал, что разнообразие растений в таких местностях сократилось примерно на 40%, сообщает Live Science.

Пыльца показала изменения в землепользовании

Исследователи сравнили более 100 европейских пыльцевых записей, охватывающих около 4 600 образцов. Данные были получены с территорий от низменностей Франции и возвышенностей юго-запада Великобритании до Швейцарских Альп. Работа была опубликована 4 марта в журнале Ecology Letters.

Учёные использовали наличие пыльцы зерновых культур, в частности пшеницы, ячменя и ржи, как показатель исторического землепользования. Они разделили территории на три группы: где сельскохозяйственное производство росло, где оно сокращалось и где не было признаков выращивания зерновых.

По словам первого автора работы, палеоэколога Йоркского университета Джонатана Гордона, общее сокращение биоразнообразия было обусловлено прежде всего ландшафтами со спадом агропроизводства. Примерно через 150 лет, когда численность населения начала восстанавливаться, а вмешательство людей в ландшафт вновь усилилось, разнообразие выросло до уровня, несколько превышавшего прежний.

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Роль мозаичных ландшафтов

В XIV веке Чёрная смерть — эпидемия бубонной чумы, вызванная бактерией Yersinia pestis, — унесла жизни более трети населения Европы. Из-за массовой смертности и социальных потрясений значительные площади сельскохозяйственных угодий остались без обработки, а численность населения начала восстанавливаться лишь в XVI веке.

Гордон и опрошенные изданием специалисты связывают более высокое разнообразие с мозаичностью исторических агроландшафтов. Наряду с полями в них сохранялись старые участки леса, вересковые пустоши, пруды и вторичные леса, что создавало больше сред обитания для разных видов растений.

Современное земледелие часто опирается на монокультуры, когда на больших площадях выращивают один вид культур. Исследователи отмечают, что изучение древних практик землепользования может помочь понять, как сочетать использование земель с сохранением разнообразия и функций экосистем.

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