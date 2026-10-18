伊朗表示，正在准备一项新的军事回应方案，以应对美国和以色列再次发动的袭击。伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫森·雷扎伊在社交媒体平台X上写道，该国武装部队已准备好应对任何新的袭击。

他表示，新的作战方案不会遵循他所称美国和以色列已经习惯的规则。雷扎伊还称，伊朗可能作出的回应将比12天和40天的战争具有大得多的破坏性。他提到以色列于2025年6月发动的袭击，以及据CNBC报道由美国和以色列在2月的行动引发的冲突。

美国和伊朗的表态

美国总统唐纳德·特朗普上周表示，他无意对伊朗使用核武器，也不预计会在该国部署美国地面部队。他在接受Newsmax采访时说，使用核武器并非必要。

伊朗国家通讯社IRNA还援引外交部长阿巴斯·阿拉格齐的话称，德黑兰不会在压力下放弃其主权权利，但已准备好进行对话。CNBC报道了伊朗官员的表态及涉船只事件。

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船只遇袭报告

与英国皇家海军有关联的英国海事贸易行动中心UKMTO报告称，阿拉伯半岛附近水域发生了数起事件。一艘位于阿拉伯联合酋长国附近的拖船遭两枚不明弹体击中。

一艘位于也门西南方向的液化天然气油轮船长报告称，一艘载有7人的小船正在靠近。UKMTO称，该小船两次开火，而油轮安保人员鸣枪两次示警。另一艘位于沙特阿拉伯东北方向的油轮报告称，被一艘小船发射的火箭推进榴弹击中。

在中东紧张局势加剧之际，布伦特原油期货周五盘中升至每桶110美元的高点，收盘报109.86美元，上涨3.7%。沙特阿拉伯当天表示，已在红海上空拦截数枚导弹，其中包括一枚飞往延布石油出口码头的导弹。

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