Іран заявив про новий план відповіді на можливі атаки США — CNBC

Іран заявив про підготовку нового плану військової відповіді у разі повторних атак з боку США та Ізраїлю. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї написав у соцмережі X, що збройні сили країни готові реагувати на будь-які нові атаки.

За його словами, новий оперативний план не відповідатиме правилам, до яких, як він стверджує, звикли США та Ізраїль. Резаї також заявив, що потенційна відповідь Ірану буде значно руйнівнішою за 12-денну та 40-денну війни. Він послався на ізраїльські атаки в червні 2025 року та конфлікт, який, за даними CNBC, був спричинений діями США й Ізраїлю в лютому.

Заяви США та Ірану

Президент США Дональд Трамп минулого тижня заявив, що не має наміру застосовувати ядерну зброю проти Ірану та не передбачає розгортання американських сухопутних військ у країні. В інтерв'ю Newsmax він сказав, що застосування ядерної зброї не є необхідним.

Іранське державне агентство IRNA також цитувало міністра закордонних справ Аббаса Арагчі, який заявив, що Тегеран не відмовиться від своїх суверенних прав під тиском, але готовий до діалогу. Про заяви іранських посадовців та інциденти із суднами повідомляє CNBC.

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Повідомлення про атаки на судна

Пов'язаний із ВМС Великої Британії Центр торговельних морських операцій UKMTO повідомив про кілька інцидентів у водах поблизу Аравійського півострова. Буксир, що перебував поблизу Об'єднаних Арабських Еміратів, зазнав удару двох невідомих снарядів.

Капітан танкера зі скрапленим природним газом на південний захід від Ємену повідомив про наближення невеликого човна із сімома людьми на борту. За даними UKMTO, з човна двічі відкрили вогонь, а охорона танкера здійснила два попереджувальні постріли. Ще один танкер на північний схід від Саудівської Аравії повідомив про влучання реактивної гранати, випущеної з малого човна.

На тлі зростання напруженості на Близькому Сході ф'ючерси на нафту Brent у п'ятницю досягли внутрішньоденного максимуму в 110 доларів за барель, а торги завершилися на рівні 109,86 долара — на 3,7% вище. Саудівська Аравія того ж дня заявила про перехоплення кількох ракет над Червоним морем, зокрема ракети, що прямувала до нафтового експортного термінала Янбу.

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