Иран заявил о подготовке нового плана военного ответа в случае повторных атак со стороны США и Израиля. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи написал в социальной сети X, что вооружённые силы страны готовы реагировать на любые новые атаки.

По его словам, новый оперативный план не будет соответствовать правилам, к которым, как он утверждает, привыкли США и Израиль. Резаи также заявил, что потенциальный ответ Ирана будет значительно более разрушительным, чем 12-дневная и 40-дневная войны. Он сослался на израильские атаки в июне 2025 года и конфликт, который, по данным CNBC, был вызван действиями США и Израиля в феврале.

Заявления США и Ирана

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что не намерен применять ядерное оружие против Ирана и не предполагает развёртывания американских сухопутных войск в стране. В интервью Newsmax он сказал, что применение ядерного оружия не является необходимым.

Иранское государственное агентство IRNA также процитировало министра иностранных дел Аббаса Арагчи, заявившего, что Тегеран не откажется от своих суверенных прав под давлением, но готов к диалогу. О заявлениях иранских должностных лиц и инцидентах с судами сообщает CNBC.

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Сообщения об атаках на суда

Связанный с Королевским военно-морским флотом Великобритании Центр торговых морских операций UKMTO сообщил о нескольких инцидентах в водах у Аравийского полуострова. Буксир, находившийся вблизи Объединённых Арабских Эмиратов, был поражён двумя неизвестными снарядами.

Капитан танкера со сжиженным природным газом к юго-западу от Йемена сообщил о приближении небольшой лодки с семью людьми на борту. По данным UKMTO, с лодки дважды открывали огонь, а охрана танкера произвела два предупредительных выстрела. Ещё один танкер к северо-востоку от Саудовской Аравии сообщил о попадании реактивной гранаты, выпущенной с малой лодки.

На фоне роста напряжённости на Ближнем Востоке фьючерсы на нефть Brent в пятницу достигли внутридневного максимума в 110 долларов за баррель, а торги завершились на уровне 109,86 доллара — на 3,7% выше. Саудовская Аравия в тот же день заявила о перехвате нескольких ракет над Красным морем, в том числе ракеты, направлявшейся к нефтяному экспортному терминалу Янбу.

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