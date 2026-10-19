Президент Тайваня Уильям Лай во время церемонии открытия нового корпуса Мемориальной больницы Шин Конг У Хо-су в Тайбэе заявил, что Палау сохраняет поддержку Тайваня, несмотря на значительное давление со стороны Пекина. По его словам, Китай пытался влиять на президентские выборы в тихоокеанском островном государстве посредством проникновения и тактики «единого фронта», сообщает Taipei Times.

На мероприятии присутствовал президент Палау Сурангел Уиппс-младший. Лай отметил, что Уиппс много лет последовательно поддерживает Тайвань на международных площадках, в том числе в ООН и на Форуме тихоокеанских островов. Президент Тайваня добавил, что такая позиция Палау имела свою цену из-за давления Китая.

Заявления о давлении Китая

В интервью Politico, опубликованном в четверг, Уиппс заявил, что Пекин угрожал Палау «последствиями» за продвижение тайваньской независимости. По его словам, китайский посол заявил, что Китай может обеспечить Палау миллионом туристов и построить необходимые стране отели, а также угрожал соответствующими действиями в случае отказа от его требований.

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Уиппс также сообщил Politico, что Пекин пытался склонить правительство Палау к разрыву дипломатических отношений с Тайванем. Он заявил, что суверенитет Палау не должен оказаться под угрозой из-за дипломатического признания Тайваня. Палау является одним из 12 дипломатических союзников Тайваня и одним из трёх таких партнёров в Тихом океане.

Медицинское сотрудничество

Лай связал поддержку Тайваня со стороны Палау, в частности, с многолетним сотрудничеством в сфере здравоохранения. С 2007 года больница Шин Конг направляет на Палау медсестёр и реализует программы поддержки направления пациентов для экстренной и интенсивной медицинской помощи. Учреждение также помогает Палау планировать строительство новой национальной больницы.

По словам Уиппса, больница направила на Палау более 450 медицинских работников и предоставила местным жителям более 15 тысяч медицинских услуг. Президент больницы Хоу Шэн-мо сообщил, что партнёрство также способствовало более чем 6,5 тысячи направлений пациентов на лечение. Уиппс отметил, что передача клинических знаний и технические обмены повысили уровень медицинской помощи в стране.

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