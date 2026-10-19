台湾总统赖清德在台北新光吴火狮纪念医院新大楼启用仪式上表示，尽管面临来自北京的巨大压力，帕劳仍保持对台湾的支持。他称，中国试图通过渗透和“统一战线”策略影响这个太平洋岛国的总统选举，《台北时报》报道。

帕劳总统小苏兰格尔·惠普斯出席了活动。赖清德指出，惠普斯多年来一直在包括联合国和太平洋岛国论坛在内的国际场合坚定支持台湾。台湾总统补充说，帕劳的这一立场因中国的压力而付出了代价。

关于中国施压的声明

惠普斯在周四发布的对Politico采访中表示，北京曾因推动台湾独立而威胁帕劳将面临“后果”。据他称，中国大使表示，中国可以为帕劳带来100万名游客，并建设该国所需的酒店，同时还威胁称，若拒绝其要求，将采取相应行动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

惠普斯还告诉Politico，北京试图说服帕劳政府与台湾断绝外交关系。他表示，帕劳的主权不应因外交承认台湾而受到威胁。帕劳是台湾12个外交盟友之一，也是台湾在太平洋地区三个此类伙伴之一。

医疗合作

赖清德将帕劳对台湾的支持，尤其与双方在医疗卫生领域的长期合作联系起来。自2007年以来，新光医院一直向帕劳派遣护士，并实施为急诊和重症医疗提供患者转诊支持的项目。该机构还协助帕劳规划建设一所新的国家医院。

惠普斯表示，该医院已向帕劳派遣450多名医务人员，并为当地居民提供了超过1.5万项医疗服务。医院院长侯胜茂表示，这一伙伴关系还促成了超过6500例患者转诊治疗。惠普斯指出，临床知识转移和技术交流提高了该国的医疗服务水平。

关注我们在