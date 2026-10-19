Prezydent Tajwanu William Lai podczas ceremonii otwarcia nowego skrzydła Szpitala Pamięci Shin Kong Wu Ho-su w Tajpej oświadczył, że Palau utrzymuje poparcie dla Tajwanu mimo znacznej presji ze strony Pekinu. Według niego Chiny próbowały wpływać na wybory prezydenckie w tym wyspiarskim państwie na Pacyfiku poprzez infiltrację i taktykę „zjednoczonego frontu”, donosi Taipei Times.

W wydarzeniu uczestniczył prezydent Palau Surangel Whipps Jr. Lai zaznaczył, że Whipps od wielu lat konsekwentnie wspiera Tajwan na arenie międzynarodowej, w tym w ONZ i na Forum Wysp Pacyfiku. Prezydent Tajwanu dodał, że stanowisko Palau miało swoją cenę z powodu presji Chin.

Oświadczenia o presji Chin

W wywiadzie dla Politico, opublikowanym w czwartek, Whipps powiedział, że Pekin groził Palau „konsekwencjami” za promowanie tajwańskiej niepodległości. Według niego chiński ambasador oświadczył, że Chiny mogą zapewnić Palau milion turystów i zbudować potrzebne krajowi hotele, a także groził odpowiednimi działaniami w razie odrzucenia jego żądań.

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Whipps powiedział również Politico, że Pekin próbował nakłonić rząd Palau do zerwania stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Oświadczył, że suwerenność Palau nie powinna być zagrożona z powodu dyplomatycznego uznania Tajwanu. Palau jest jednym z 12 dyplomatycznych sojuszników Tajwanu i jednym z trzech takich partnerów na Pacyfiku.

Współpraca medyczna

Lai powiązał poparcie Palau dla Tajwanu, w szczególności, z wieloletnią współpracą w dziedzinie ochrony zdrowia. Od 2007 roku Szpital Shin Kong wysyła do Palau pielęgniarki i realizuje programy wsparcia skierowań pacjentów do doraźnej i intensywnej opieki medycznej. Placówka pomaga także Palau planować budowę nowego szpitala narodowego.

Według Whippsa szpital wysłał do Palau ponad 450 pracowników medycznych i zapewnił miejscowym mieszkańcom ponad 15 tys. usług medycznych. Prezes szpitala Hou Sheng-mo poinformował, że partnerstwo przyczyniło się również do ponad 6,5 tys. skierowań pacjentów na leczenie. Whipps zaznaczył, że transfer wiedzy klinicznej i wymiany techniczne podniosły poziom opieki medycznej w kraju.

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