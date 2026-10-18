Iran poinformował o przygotowaniu nowego planu odpowiedzi wojskowej na wypadek ponownych ataków ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Mohsen Rezaei napisał w serwisie społecznościowym X, że siły zbrojne kraju są gotowe reagować na wszelkie nowe ataki.

Jak stwierdził, nowy plan operacyjny nie będzie odpowiadał regułom, do których, jego zdaniem, przyzwyczaiły się USA i Izrael. Rezaei oświadczył również, że potencjalna odpowiedź Iranu będzie znacznie bardziej niszczycielska niż 12-dniowa i 40-dniowa wojny. Odniósł się do izraelskich ataków w czerwcu 2025 roku oraz konfliktu, który według CNBC został wywołany działaniami USA i Izraela w lutym.

Oświadczenia USA i Iranu

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w ubiegłym tygodniu, że nie zamierza użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi i nie przewiduje rozmieszczenia amerykańskich wojsk lądowych w tym kraju. W wywiadzie dla Newsmax powiedział, że użycie broni jądrowej nie jest konieczne.

Irańska państwowa agencja IRNA zacytowała również ministra spraw zagranicznych Abbasa Araghchiego, który oświadczył, że Teheran nie zrezygnuje ze swoich suwerennych praw pod presją, ale jest gotowy do dialogu. O oświadczeniach irańskich urzędników i incydentach z udziałem statków informuje CNBC.

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Doniesienia o atakach na statki

Powiązane z brytyjską Royal Navy Centrum Operacji Handlu Morskiego UKMTO poinformowało o kilku incydentach na wodach w pobliżu Półwyspu Arabskiego. Holownik znajdujący się w pobliżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich został trafiony dwoma niezidentyfikowanymi pociskami.

Kapitan tankowca przewożącego skroplony gaz ziemny na południowy zachód od Jemenu zgłosił zbliżanie się małej łodzi z siedmioma osobami na pokładzie. Według UKMTO z łodzi dwukrotnie otwarto ogień, a ochrona tankowca oddała dwa strzały ostrzegawcze. Inny tankowiec na północny wschód od Arabii Saudyjskiej zgłosił trafienie granatem rakietowym wystrzelonym z małej łodzi.

Wobec rosnących napięć na Bliskim Wschodzie kontrakty futures na ropę Brent osiągnęły w piątek śróddzienny szczyt 110 dolarów za baryłkę, a handel zakończył się na poziomie 109,86 dolara, czyli o 3,7% wyżej. Arabia Saudyjska tego samego dnia poinformowała o przechwyceniu kilku rakiet nad Morzem Czerwonym, w tym rakiety lecącej w kierunku terminalu eksportowego ropy w Janbu.

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