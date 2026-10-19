韩国总统李在明的施政支持率在连续两周下滑后升至37.3%。根据Realmeter的调查，民众对国家元首施政表现的正面评价一周内上升了2.1个百分点，《韩国先驱报》报道。

对总统施政表现的评价

该调查于上周一至周五在全国2520名成年受访者中进行。对李在明施政表现作出负面评价的比例下降了1个百分点，至60.4%。

Realmeter将支持率回升与旨在改善民众福祉的政策联系起来，尤其是在住房和就业领域。该公司还提到，在首尔以西的仁川发生一系列持刀袭击事件后，政府采取了打击暴力犯罪的措施。同时，Realmeter认为，周末股市的大幅下跌可能对总统的指标产生了负面影响。

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政党支持率

在另一项于周四和周五对1005名成年人进行的调查中，执政党共同民主党的支持率上升了0.7个百分点，至36.2%。最大在野党国民力量党的支持率下降了0.4个百分点，至40.9%。

有关总统的调查误差范围在95%置信水平下为2个百分点，有关政党的调查误差范围为3.1个百分点。两项调查均由《亚洲经济日报》委托进行。

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