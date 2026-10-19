У Південній Кореї рейтинг президента Лі Чже Мьона зріс до 37,3% — Korea Herald

У Південній Кореї рейтинг схвалення роботи президента Лі Чже Мьона зріс до 37,3% після двох тижнів поспіль зі зниженням показника. За результатами опитування Realmeter, позитивна оцінка діяльності глави держави за тиждень зросла на 2,1 відсоткового пункту, повідомляє Korea Herald.

Оцінки роботи президента

Опитування проводили серед 2520 повнолітніх респондентів по всій країні з понеділка до п'ятниці минулого тижня. Частка негативних оцінок роботи Лі Чже Мьона знизилася на 1 відсотковий пункт — до 60,4%.

У Realmeter пов'язали відновлення рейтингу з політикою, спрямованою на поліпшення добробуту населення, зокрема у сферах житла й працевлаштування. Також у компанії згадали урядові заходи проти насильницьких злочинів після серії нападів із ножем в Інчхоні, на захід від Сеула. Водночас різке падіння фондового ринку наприкінці тижня, за оцінкою Realmeter, могло негативно вплинути на показник президента.

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Підтримка партій

В окремому опитуванні серед 1005 дорослих, проведеному в четвер і п'ятницю, підтримка правлячої Демократичної партії зросла на 0,7 відсоткового пункту — до 36,2%. Рейтинг головної опозиційної партії «Сила народу» знизився на 0,4 відсоткового пункту — до 40,9%.

Похибка опитування щодо президента становила 2 відсоткові пункти за 95-відсоткового рівня довіри, щодо партій — 3,1 відсоткового пункту. Обидва дослідження замовило видання Asia Business Daily.

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