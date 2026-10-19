В Южной Корее рейтинг одобрения работы президента Ли Чжэ Мёна вырос до 37,3% после двух недель подряд снижения показателя. По результатам опроса Realmeter, положительная оценка деятельности главы государства за неделю выросла на 2,1 процентного пункта, сообщает Korea Herald.

Оценки работы президента

Опрос проводился среди 2520 совершеннолетних респондентов по всей стране с понедельника по пятницу прошлой недели. Доля негативных оценок работы Ли Чжэ Мёна снизилась на 1 процентный пункт — до 60,4%.

В Realmeter связали восстановление рейтинга с политикой, направленной на улучшение благосостояния населения, в частности в сферах жилья и трудоустройства. Также компания упомянула правительственные меры против насильственных преступлений после серии нападений с ножом в Инчхоне, к западу от Сеула. В то же время резкое падение фондового рынка в конце недели, по оценке Realmeter, могло негативно повлиять на показатель президента.

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Поддержка партий

В отдельном опросе среди 1005 взрослых, проведенном в четверг и пятницу, поддержка правящей Демократической партии выросла на 0,7 процентного пункта — до 36,2%. Рейтинг главной оппозиционной партии «Сила народа» снизился на 0,4 процентного пункта — до 40,9%.

Погрешность опроса относительно президента составила 2 процентных пункта при 95-процентном уровне доверия, относительно партий — 3,1 процентного пункта. Оба исследования заказало издание Asia Business Daily.

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