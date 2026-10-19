В рыбацком городке Килва-Масоко в Танзании новый порт прошёл заключительную инспекцию. Посол Китая в Танзании Чэнь Минцзянь назвал его первым в стране крупным современным рыболовным портом, сообщает South China Morning Post.

Мощность нового порта

Килва-Масоко расположена примерно в 300 километрах к югу от Дар-эс-Салама, недалеко от руин Килва-Кисивани. Новый объект рассчитан на приём рыболовных судов, значительно более крупных, чем лодки, которые долгое время работали на этом участке побережья Танзании.

Проектная мощность порта составляет до 60 тысяч тонн рыбы в год. Ожидается, что он будет способствовать развитию рыбных рынков Танзании, сокращению порчи улова и созданию рабочих мест. Министр труда Танзании Деус Сангу ожидает около 30 тысяч прямых и косвенных рабочих мест.

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Поставки морепродуктов в Китай

Часть улова может поставляться китайским покупателям на фоне растущего спроса Китая на морепродукты. В последние годы Пекин заключал соглашения, позволяющие большему числу африканских стран экспортировать рыбу и другую водную продукцию на китайский рынок.

Китай импортирует живых омаров из Намибии и Коморских Островов, а также крабов и сушёные анчоусы из Кении. Он согласовал требования к импорту дикой водной продукции из Танзании; отдельный протокол предусматривает поставки в Китай тунца, омаров и других диких морепродуктов из Сомали.

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