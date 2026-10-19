Посол США в Украине Бриджит Бринк раскритиковала политику Трампа

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Дональд Трамп перестал помогать Украине защищаться и начал оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Россией. По её словам, с момента принятия этих решений прошло уже полтора года. Бринк покинула свой пост в апреле 2025 года после трёх лет работы в Киеве.

«Сейчас Трамп активно поддерживает Путина: отменяет санкции, срывает реализацию программы StarShield и заключает соглашение о дизельном топливе», — считает она.

Она добавила, что всё это происходит на фоне того, как российский диктатор Владимир Путин пытается лишить электроэнергии миллионы мужчин, женщин и детей, в то время как Украина готовится к зиме.

«Уступки диктатору никогда не приносят результата. Мы должны решительно противостоять агрессии и стоять плечом к плечу с нашими партнерами и союзниками», — написала экс-посол,

Бриджит Бринк добавила, что когда Путину не идут на уступки, он «набирается смелости и испытывает оборону НАТО, стремясь расширить свою войну».

«То, что Трамп способствует российской агрессии, стоит жизни украинцам, ставит под угрозу наших союзников и угрожает нашей национальной безопасности. Это серьезная ошибка», — считает бывшая посол США в Украине.

Ранее Кремль предложил провести встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина в ноябре.

Напомним, Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в завершении войны.

Ранее Зеленский назвал поддержку РФ исторической ошибкой Трампа.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

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